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Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
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Son dönemde yaşanan depremler, vatandaşların yaşadıkları yerin güvenliğini sorgulamasına neden oluyor. Özellikle "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu, internette en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye'de, bu sorunun yanıtı büyük önem taşıyor.

Birçok kişi yaşadığı konumun depreme ne kadar yakın olduğunu öğrenmek istiyor. Bu noktada "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu, hem bireysel güvenlik hem de yapı güvenliği açısından kritik bilgiler sunuyor. Doğru kaynaklardan alınacak bilgilerle bu risk kolayca öğrenilebiliyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Türkiye'de "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna cevap verebilecek en güvenilir kaynakların başında AFAD ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) geliyor. Bu kurumlar, dijital haritalar ve adres bazlı sorgulama araçlarıyla vatandaşlara konum bazlı deprem riski değerlendirme imkânı sunuyor.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sunulan bu platform, e-Devlet üzerinden erişilebilen ve adres bazlı sorgulama imkânı sunan bir hizmettir. Bu uygulama sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem tehlikesi seviyesini harita üzerinden inceleyebilirsiniz.?

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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