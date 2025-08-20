Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan şeftali, sadece taze haliyle değil, reçel formuyla da sofralara lezzet katıyor. Doğal ve katkısız lezzetleri tercih edenlerin gözdesi haline gelen ev yapımı şeftali reçeli, hem kahvaltılarda hem de tatlı tariflerinde keyifle tüketiliyor. Mevsiminde toplanan olgun şeftalilerle hazırlanan bu tarif, mutfakta reçel yapmak isteyenler için pratik ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Evde doğal şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli tarifi!

MALZEMELER

1 kg olgun şeftali

800 gr toz şeker

Yarım limonun suyu

(İsteğe bağlı: 1 çubuk tarçın veya birkaç karanfil – aroma için)

HAZIRLANIŞI

İlk olarak şeftaliler bol suyla iyice yıkanır. Kabukları soyularak her biri olabildiğince eşit büyüklükte, küçük küpler hâlinde doğranır. Eğer şeftalilerin kabuklarını kolayca soymak isterseniz, meyveleri birkaç saniye sıcak suda bekletip ardından soğuk suya alarak kabukların daha kolay ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Doğranan şeftaliler, geniş tabanlı bir tencereye alınır. Üzerine 1 kilogram meyveye karşılık gelecek şekilde yaklaşık 800 gram toz şeker eşit biçimde serpilir. Şekerin meyvelerin her yerine ulaşmasına özen gösterilmelidir. Tencerenin kapağı kapatılarak oda sıcaklığında yaklaşık 4–5 saat, vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletilir. Bu süreç, şeftalilerin doğal suyunu salmasına ve şekerle birlikte aromasının daha iyi ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bekleme süresinin ardından tencere ocak üzerine alınır ve karışım orta ateşte kaynamaya bırakılır. Karışım kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır. Yüzeyde oluşan köpükler, reçelin bulanık olmaması ve daha parlak görünmesi için kaşık yardımıyla dikkatlice alınır. Bu işlem özellikle reçelin uzun süre saklanabilirliğini artırmak açısından da önemlidir. Reçel, meyveler yumuşayıp şurup kıvam alana kadar yaklaşık 30–40 dakika boyunca kısık ateşte pişirilir. Bu süre boyunca zaman zaman karıştırmak, reçelin dibe tutmamasını sağlar. Karışımın kıvamını kontrol etmek için bir damla reçeli soğuk bir tabağa damlatabilir ve soğuduğunda yoğunluğunu test edebilirsiniz. Eğer reçel yayılmadan duruyorsa kıvam uygun demektir. Pişirme süresinin son 5 dakikasında yarım limonun taze sıkılmış suyu eklenir. Limon suyu, reçelin şekerlenmesini önlemenin yanı sıra kıvamın tutmasına da yardımcı olur. Ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatılarak ocaktan alınır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE SERVİS ÖNERİSİ

Hazırlanan sıcak reçel, önceden sterilize edilmiş cam kavanozlara dikkatlice doldurulur ve kapakları sıkıca kapatılır. Ters çevrilerek oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Serin ve güneş görmeyen bir yerde uzun süre tazeliğini korur.

Kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürülerek ya da yoğurtla birlikte hafif bir tatlı olarak tüketilebilecek bu nefis şeftali reçeli, yazın en doğal tatlarını yıl boyunca sofranıza taşıyor.