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Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur?

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Dünyanın en aktif yanardağı olarak bilinen Etna'nın patlama durumu merak konusu oldu. İtalya'nın güneyinde bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü. Etna yanardağı patladı mı, son durum ne? İşte detaylar...

İtalya'nın güneyinde bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'nda yer alan ve yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip olan Etna Yanardağı'nda son haftalarda artan volkanik hareketlilik, dün akşam saatlerinde yeni bir patlamayla devam etti.

ETNA YANARDAĞI PATLADI MI?

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu.

Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur?

YANARDAĞ PATLARSA NE OLUR?

Bir yanardağ patlaması, doğanın en etkileyici ve aynı zamanda en yıkıcı olaylarından biridir. Patlama sırasında ve sonrasında çeşitli tehlikeler ortaya çıkabilir. Patlama sırasında yanardağdan erimiş kayaçlar (lav) fışkırır ve yamaçlardan aşağı doğru akmaya başlar. Lavlar yerleşim yerlerine ulaştığında binaları, yolları ve diğer altyapıları yok edebilir. Lavın sıcaklığı çok yüksek olduğundan, temas ettiği her şeyi yakar ve yok eder.

Bu, patlama sırasında oluşan aşırı sıcak gazlar, kül, taş parçaları ve volkanik malzemelerin karışımıdır. Yüksek hızla dağdan aşağı iner ve önüne çıkan her şeyi yok eder. Piroklastik akıntılar, en tehlikeli yanardağ etkilerinden biridir, çünkü çok hızlı hareket ederler ve çok geniş bir alana yayılabilirler.

Patlama sırasında havaya büyük miktarda kül ve gaz karışımı püskürür. Bu kül bulutları atmosferde geniş bir alana yayılabilir. Küçük parçacıklar kilometrelerce uzağa taşınabilir ve solunum problemlerine, görüş mesafesinde düşüşe, uçak trafiğinde aksamalara ve tarımda verim kaybına yol açabilir.

Yanardağ patlaması, erimiş buzullar veya yoğun yağışlar gibi su kaynaklarıyla birleştiğinde çamur akıntıları (lahar) oluşabilir. Bu akıntılar, büyük miktarda taş, kül, toprak ve suyu bir araya getirerek nehirlere benzer şekilde akar. Laharla, yerleşim yerlerini hızla doldurarak büyük tahribata neden olabilir.

Büyük patlamalar atmosferdeki kül ve gaz miktarını artırabilir. Bu, güneş ışığını engelleyerek kısa süreli iklim değişikliklerine neden olabilir. Geçmişte, bazı büyük volkanik patlamalar dünya çapında soğuk hava dalgalarına ve tarımsal üretimde düşüşe yol açmıştır.

Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur?

Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur?

Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Etna Yanardağı Yanardağ Yanardağ İtalya Dünya Doğa Gündem Yaşam Dünya Haberler

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