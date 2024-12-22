Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı

"Belediye ezanı yasakladı" iddiası ortalığı karıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar, belediyenin mescidinde ezan okutulmadığını söyleyerek tepki gösterdi. CHP'li yönetimin kreş nedeniyle ezanı yasakladığı öne sürülürken, belediyeden açıklama geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar, belediyenin mescidinde ezan okutulmadığını iddia etti. CHP'li yönetimin, çevredeki kreş nedeniyle ezanı yasakladığı öne sürüldü. Belediye ise ses sisteminin arızalı olduğunu belirtti.

"KREŞ NEDENİYLE EZAN YASAKLANDI" İDDİASI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescide namaz kılmak için giden bazı vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin yükselmediğini fark etti. İlçe sakinleri ezan okunmamasının sebebinin ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Etimesgut'ta yeni yönetim tarafından çevrede bulunan kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alındığını iddia etti.

SES SİSTEMİ ARIZALIYMIŞ

Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte ezan okunmadığını belirterek, "Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP'nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği" yorumunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
img

"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
img

Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

İşin içinde cucukların huzuru var ise herşeyden önemlidir. Ezan zaten çok yerde okunuyor.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Evet, belediyenin işi gücü yok milletin tepki göstereceği bir karar alıp kendine düşman edecek. Dini kullanmak böyle oluyor işte. Ezan susmaz bayrak inmez, enflasyon düşmez, kuyruk bitmez, evlere et girmez.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kreş varsa sesini keseceksin ezanın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNefii:

CHP Kapatılsın! Nerede ihanet var altından bunlar çıkıyor.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

dedeleri neyse Atalar neyse geçmişleri neyse şimdiki CHP de aynı

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP milli güvenlik sorunudur

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Başka cami mi kalmış kardeş ezan okunacak çocukların huzurunu bozdunuz yazıklar olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin kaçar:

çocuk ezandan korkmamalı ezanla büyümeli doğduğunda kulağına niye ezan okunur ama CHP zihniyeti

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Uzun zamandır okunmuyormuş youtube'de vatandaşların röportajı var, arıza olsaydı çağırırlardı bir elektrikçi çoktan tamir edilirdi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Gariban Vatandaş , Robotik cevaplar tek kelimeyle harikasınız . Ama bazı nesneler buna inanır ha .... NESNE olmadı yaaa , onlar materyal mi ? Ona , bazı güruhlar inanır diyelim .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru var
Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.