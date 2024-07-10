Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tartışma yaratacak bir karar alındı. Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz etkinliği düzenlemeyecek mi?

ETİMESGUT BELEDİYESİ 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEYECEK Mİ?

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

TASARRUF TEDBİRLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek böyle bir karar alan belediyenin karar metninde "Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi. Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur" ifadelerine yer verildi.