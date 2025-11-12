Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 22. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin büyük iddia ile tanıttığı bu yapım, yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatları, geçmişlerinden gelen sırlar ve aralarındaki imkânsız aşk, dizinin merkezinde yer alıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölüm öncesinde seyirciler, hem canlı yayın linkini hem de 22. bölümün izleme bağlantısını merakla araştırıyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır'ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır. Kadir ise krizi fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımanın yollarını arar. Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Nisan'ın fotoğraftaki diğer kişileri hatırlamaması Dinçer'e büyük bir koz kazandırırken, Nisan bilinçaltında yatan acı gerçeklerle yüzleşmenin eşiğine gelir. Onu bekleyen bu zorlu süreçte ise en büyük destekçisi Eşref'ten başkası olmayacaktır.

Nisan, sahneye çıktığında kalabalığın içinde Eşref'i arar. Eşref ise uzaktan, sessizce onu izlemeyi mi, yoksa tamamen uzak durmayı mı seçecek? Cevabı sadece kalbi bilir…

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI YAYIN BİLGİSİ

Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, Eşref ile Nisan'ın sırlarla örülü hikayesini canlı olarak takip edebilirler.