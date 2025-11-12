Eşref Rüya bu akşam var mı? Eşref Rüya saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ekranlarda heyecan yeniden yükseliyor: Suç dünyasında güçlü bir adam haline gelen Eşref'in, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu yetimlerle ve beklenmedik bir aşk hikayesiyle yaşadığı mücadele, izleyiciyi bu akşam ekrana kilitleyecek. Peki, Eşref Rüya hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Eşref Rüya dizisi, her hafta Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın günü özellikle hafta ortasında yaşanan yoğun tempo arasında izleyicilerin ekran başına geçmesini sağlayacak şekilde planlanmış. Yayın günü, hem tv izleyicileri hem de dijital platform kullanıcıları için net bir zaman çizelgesi sunuyor.

EŞREF RÜYA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, Çarşamba akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Tv yayınından hemen sonra ise Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşuyor, böylece diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için alternatif bir izleme imkânı sağlanmış oluyor.

EŞREF RÜYA HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Eşref Rüya, Türkiye'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin hem televizyon hem de dijital platformda yayınlanması, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını ve farklı izleme alışkanlıklarına sahip olanların diziyi takip edebilmesini mümkün kılıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu, çocuk yaşta yetim kalan Eşref'in suç dünyasına itilmesini ve zamanla bu dünyanın merkezinde güçlü bir adama dönüşmesini anlatıyor. Eşref, suç dünyasında yükselirken yetim çocukları ailesinin yerine koyuyor ve onları kardeşleri olarak kabul ediyor.

Suç dünyasının ortasında var olan bu aile, Eşref'in üzerindeki ağır sorumlulukları artırırken, onun huzur arayışını da her geçen gün büyütüyor. Ayrıca Eşref'in çocukluk aşkını unutamamış olması ve kalbinin kapılarını kapatmış olması, onun karşısına çıkan genç müzisyen Nisan ile birlikte hayatında büyük değişimlere yol açıyor. Dizi, hem suç dünyasının sert gerçeklerini hem de aile, sevgi ve aşk gibi duygusal temaları bir arada işliyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy Eşref Tek karakterini, Demet Özdemir ise Nisan Akyol karakterini canlandırıyor. Ayrıca dizide Büşra Develi Çiğdem Serim, Necip Memili Gürdal Bozok, Tolga Tekin Müslüm Çermik, Ahmet Rıfat Şungar Faruk Sezeri, Macit Koper Yakup Karaşan ve Görkem Sevindik Kadir Yanık rollerinde yer alıyor. Bu kadro, hem genç hem de deneyimli oyuncuları bir araya getirerek dizinin dramatik ve aksiyon dolu atmosferini destekliyor.