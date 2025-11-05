Suç ve dram türündeki Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak mı? Dizinin hangi günlerde ekrana geldiği ve yeni bölümde izleyiciyi nelerin beklediği haberimizin devamında yer alıyor. Eşref Rüya bu akşam var mı? Eşref Rüya hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Eşref Rüya dizisi her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım, yayınlandığı günden bu yana güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Televizyon yayınının ardından bölümler, dijital platform Amazon Prime Video üzerinden de izlenebiliyor.

EŞREF RÜYA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Prime time kuşağında yayınlanan Eşref Rüya, sürükleyici olay örgüsü ile ekran başındaki izleyicileri kendine çekiyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, çocuk yaşta ailesini kaybeden ve sokaklarda büyüyerek suç dünyasının zirvesine çıkan Eşref Tek'in hikayesini anlatıyor. "Yetimler" adını verdiği bir grup insanla birlikte kendi ailesini kuran Eşref, bir yandan yeraltı dünyasının zorluklarıyla mücadele ederken diğer yandan içsel huzur arayışına sürüklenir.

Hayatına giren gizemli kadın Nisan, onun kaderini tamamen değiştirir. "Eşref Rüya", karanlıkla ışığın, güçle vicdanın kesiştiği noktada duygusal ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımda başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir paylaşıyor. Onlara Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ebrar Karabakan, Ahmet Yıldırım ve usta oyuncu Macit Koper eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyor.