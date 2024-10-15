Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkat çekiyor. Esra Erol'un sunduğu televizyon programlarıyla tanınan bir isim olan Ali Özbir, aynı zamanda iş dünyasında da etkin bir figür. Peki, Ali Özbir kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası...

ESRA EROL'UN KOCASI KİMDİR?

Esra Erol, Ali Özbir ile evlidir. Ali Özbir, 1968 yılında Kars'ta doğdu. Uzun yıllar turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbir sonradan medya sektörüne geçiş yaptı.

ALİ ÖZBİR KİMDİR?

Aslen Karslı olan Ali Özbir, Temmuz 1968 doğumludur. Ali Özbir'i Türkiye sunucu Esra Erol ile olan evliliğiyle tanıdı. Ali Özbir Esra Erol evliliğiyle hayatı en çok merak edilen isimler arasına girdi. Ali Özbir ailesi özellikle de babasının hikayesi onu daha çok merak edilen bir isim haline getirdi.