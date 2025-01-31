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Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?

Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?
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Esra Erol bugün canlı yayın neden yok? Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un canlı yayına çıkmaması izleyiciler arasında merak konusu oldu. Esra Erol'un neden canlı yayında olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Esra Erol canlı yayın neden yok, neden canlı değil?

Esra Erol canlı yayın neden yok? ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

ESRA EROL CANLI YAYIN NEDEN YOK?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?

Bu durum, programın takipçileri arasında merak konusu oldu. İzleyiciler, "Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı?" sorusuna yanıt ararken, konuya dair kanal yönetimi ya da Esra Erol tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Programın neden banttan yayınlandığıyla ilgili gelişmeler oldukça güncellemeler paylaşılacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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