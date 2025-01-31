Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?

Esra Erol canlı yayın neden yok? ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

ESRA EROL CANLI YAYIN NEDEN YOK?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

Bu durum, programın takipçileri arasında merak konusu oldu. İzleyiciler, "Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı?" sorusuna yanıt ararken, konuya dair kanal yönetimi ya da Esra Erol tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Programın neden banttan yayınlandığıyla ilgili gelişmeler oldukça güncellemeler paylaşılacaktır.