Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu?

Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esra Erol neden yok? 6 Haziran 2025 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı Kurban Bayramı sebebiyle bugün var mı? Her gün takip edilen programın bugün de yayınlanacağı biliniyor.

Haftalardır ekranlara gelen ve büyük ilgiyle izlenen Esra Erol'da programı, 6 Haziran günü ATV yayın akışında yer alıyor. "Esra Erol neden yok?" ve "6 Haziran Esra Erol yok mu?" şeklinde aramaların cevabı merak ediliyor. Peki, Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu? İşte detaylar...

ESRA EROL NEDEN YOK?

Esra Erol neden yok?" sorusuna yanıt arayanlar için öncelikle belirtelim ki 6 Haziran 2025 Cuma günü ATV yayın akışında "Esra Erol'da" programı yer alıyor. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmadı ve program takipçileri bu durumu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Bir Gece Masalı

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.