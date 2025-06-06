Haftalardır ekranlara gelen ve büyük ilgiyle izlenen Esra Erol'da programı, 6 Haziran günü ATV yayın akışında yer alıyor. "Esra Erol neden yok?" ve "6 Haziran Esra Erol yok mu?" şeklinde aramaların cevabı merak ediliyor. Peki, Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu? İşte detaylar...

ESRA EROL NEDEN YOK?

Esra Erol neden yok?" sorusuna yanıt arayanlar için öncelikle belirtelim ki 6 Haziran 2025 Cuma günü ATV yayın akışında "Esra Erol'da" programı yer alıyor. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmadı ve program takipçileri bu durumu sosyal medyada gündeme taşıdı.

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Bir Gece Masalı

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber