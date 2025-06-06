Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu?
Esra Erol neden yok? 6 Haziran 2025 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı Kurban Bayramı sebebiyle bugün var mı? Her gün takip edilen programın bugün de yayınlanacağı biliniyor.
Haftalardır ekranlara gelen ve büyük ilgiyle izlenen Esra Erol'da programı, 6 Haziran günü ATV yayın akışında yer alıyor. "Esra Erol neden yok?" ve "6 Haziran Esra Erol yok mu?" şeklinde aramaların cevabı merak ediliyor. Peki, Esra Erol neden yok? 6 Haziran Esra Erol yok mu? İşte detaylar...
ESRA EROL NEDEN YOK?
Esra Erol neden yok?" sorusuna yanıt arayanlar için öncelikle belirtelim ki 6 Haziran 2025 Cuma günü ATV yayın akışında "Esra Erol'da" programı yer alıyor. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmadı ve program takipçileri bu durumu sosyal medyada gündeme taşıdı.
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Bir Gece Masalı
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber