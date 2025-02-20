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ESRA EROL CANLI YAYIN | 20 Şubat Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?

ESRA EROL CANLI YAYIN | 20 Şubat Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?
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Esra Erol'un sunduğu ve hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan "Esra Erol'da" programı, 20 Şubat 2025 tarihinde de izleyicileriyle buluşuyor. Programın canlı yayınını izlemek ve son bölümde yaşananları öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda...

ATV ekranlarının sevilen programı " Esra Erol'da", 20 Şubat 2025 Perşembe günü yine izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan program, ilginç hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla büyük ilgi görüyor. Peki, 20 Şubat Esra Erol canlı yayını nasıl izlenir? Esra Erol'un son bölümünde neler yaşandı? İşte, Esra Erol canlı yayın linki ve programın öne çıkan detayları...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'da programına katılan Pınar Hanım biyolojik ailesini aradığını söyledi. "Annem Gülcihan doğumdan bir saat sonra kaçmış beni evlatlık vermişler" dedi. Pınar'ın biyolojik babası canlı yayına katıldı. "Seni bıraktığım için pişmanım" dedi.

Yusuf Bey, Esra Erol'da programına "Boşanmak istiyorum." diyerek başvurdu. "Karım, kılıçla saldırarak beni evden attı." diyen Yusuf Bey herkesi şoke etti. Adile Hanım stüdyoya gelerek eşiyle yüzleşti.

ESRA EROL CANLI YAYIN | 20 Şubat Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?Esra Erol'da

Esra Erol'da programına katılan Pınar Hanım biyolojik ailesini aradığını söyledi. "Annem Gülcihan doğumdan bir saat sonra kaçmış beni evlatlık vermişler" dedi. Pınar'ın biyolojik babası canlı yayına katıldı. "Seni bıraktığım için pişmanım" dedi.

"14 yaşındaki kızımı, Mehmet Ali Şahin kaçırdı." diyerek başvuran acılı baba kızım Meryem'i bulun dedi. Kızının erkek arkadaşı Mehmet Ali yayına bağlandı ve kısa sürede Meryem'e ulaşıldı. 14 yaşındaki Meryem polisler tarafından kurtarıldı. Mehmet Ali Şahin gözaltına alındı.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

ESRA EROL CANLI İZLE

ATV canlı yayınla Esra Erol'da programını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programa kesintisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca atv.com.tr adresinden geçmiş bölümlere de ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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