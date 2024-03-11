Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Çankaya Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Esmaül Hüsna Aslan kimdir? Zafer Partisi Ankara-Çankaya Belediye Başkan adayı Esmaül Hüsna Aslan kaç yaşında, nereli?

ESMAÜL HÜSNA ASLAN KİMDİR?

1976 yılında Elazığ'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Elazığ Anadolu lisesinde ve Ankara Arı Kolejinde orta öğretimini tamamlamıştır.

1999 yılında mimarlık fakültesini bitirerek iş hayatına başladı. Devlet taahhüt işlerinde yıllar içinde bir çok ilde ve birçok şantiyede, şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.