Yerde buldu, İçinden çil çil altın çıkınca polise koştu
Eskişehir'de bir vatandaş tarafından bulunan el çantasının içinden 237 gram altın çıktı. Vatandaşın polis merkezine teslim ettiği kayıp çanta, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bulunan sahibine teslim edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bir vatandaş, yerde bulduğu çantanın içinin açmasıyla şoka uğradı.
İÇİNDEN ÇİL ÇİL ALTIN ÇIKTI
Vatandaş, eçinde fazla sayıda altının bulunduğunu gördüğü çantayı, polis merkezine teslim etti. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.
SAHİBİNE ULAŞTIRILDI
Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi. E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam