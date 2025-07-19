Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı?

Altan Öymen neden öldü? Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ?

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süre önce akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Öymen, viral enfeksiyon sonrası yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Altan Öymen, yaklaşık altı hafta önce akciğer kanseri nedeniyle bir operasyon geçirmiş ve başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edilmişti. Ancak 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Öymen, üç gündür entübe olarak tedavi görüyordu.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekildedir:

"Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."