Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail askerleriyle neden dans etti?

Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi. Peki, Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail askerleriyle neden dans etti?

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO İSRAİL ASKERLERİYLE NEDEN DANS ETTİ?

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken ABD Eski Dışişleri Bakanı'nın yaptığı hareket dikkat çekti. Gazze'deki saldırılarıyla dünya kamuoyunun tepkisini çeken İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 29 bin Filistinliyi öldüren İsrail askerleri ile dans ederken görüntülendi.