Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Antalya'da eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldüren polis memurunun, eşini aldattığı ve bu yüzden çıkan tartışmada ailesini katlettiği ortaya çıkmıştı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri toprağa verilmek üzere morgdan alınırken katil zanlısı babanın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

  • Polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ve çocukları Meral Ebrar Gıyar ile Merve Gıyar'ı tabancayla öldürdü.
  • Polis memuru Muharrem Gıyar, ifade vermeyip susma hakkını kullandı.
  • Cenazeler yakınları tarafından alındı ve Çankırı'ya götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru Muharrem Gıyar'ın tabancayla öldürdüğü eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ıncenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

POLİS BABA, ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Gıyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından anne ile 2 kızının cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

ALDATMA İDDİASI

Öte yandan olayın ayrıntıları da belli oldu. Fatma Gıyar'ın (31) kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında Fatma Gıyar'ın eşine çocuklarının yanında hakaretlerde bulunup vurduğu ortaya çıktı. Yaşanan arbede sırasında polis memurunun önce eşi Fatma Gıyar'a, ardından da çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabanca ile vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

POLİS İFADE VERMEDİ, SUSMA HAKKINI KULLANDI

Diğer yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan polis memuru Muharrem Gıyar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gıyar'ın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı tabancayla vurup öldüren polis memuru Muharrem Gıyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yorumlar (5)

Alkurt Asena:

Aziz Turk Polisimize maddi ve manevi destegin yuksek olmasi lazim..Polislerimiz Stress altinda

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
İsmail Burak Uzun:

Yorum yapmak için yorum yapmışsın. Adam aldattı diye öldürdüm diyor sen stresten bahsediyorsun. Kaldı ki aldatsa bile öldürmek mi gerekir ve de çocukların bunda ne suçu var. Kaldı ki maddi ve manevi destek olmayan aynı şartlarda yaşayan binlerce emniyet mensubu var. Onlar neden yapmıyor. Mantıklı olun biraz. Asgari ücretle evi kirada 3 çocuğu olan babalar da var. Onlar da stres yok mu. Bu olayın altına yazılacak yorum değil bu.

yanıt10
yanıt2
Çelik Mustafa:

