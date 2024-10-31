Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? Esenyurt Belediyesi hangi partiden ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden tutuklandığı merak ediliyor. Esenyut Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi hangi parti? Detaylar haberimizdedir…

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KİM ATANDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. İlgili karar İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

ESENYURT BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un belediyeye kayyum olarak atandığını duyurdu.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."