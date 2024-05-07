Esenler'de Etap Etap Kentsel Dönüşüm Sevinci

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmaları Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediyesi, ilçede imar ve mülkiyet sorunları sebebiyle yenilenemeyen on binlerce depreme dayanıksız konutu yeniliyor. Depreme dayanıksız konutlar belli bir plan ve program çerçevesinde öncelik sırasına göre yıkılarak 15 Temmuz Mahallesi'ne taşınıyor.

Esenler Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi etaplar halinde devam ediyor. Transfer olacak etaplarda vatandaşla yüzde 99 uzlaşma oranı sağlandı. Esenler'de inşası tamamlanan 1.Etap'taki 2 bin 30 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi. 2. Etap'taki bin 461 konutun inşaat çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. 1. ve 2. kısımdaki toplam 881 konut hak sahiplerine teslim edildi. 3. kısımda bulunan konutların inşaatları ise tamamlanma aşamasına geldi. Alanda bulunan diğer etaplardaki ihale ve inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor. 3. Etap'taki konutların ise kura işlemleri tamamlanmış durumda. Deprem korkusundan uzak, yeni evlerinde güvenle oturan Esenlerlilerin sayısı her geçen gün artıyor.





GÜVENLİ, FERAH VE YEŞİL BİR ŞEHİR

Geleneksel mahalle konseptinde, zemin artı 5 katı geçmeyen yatay mimariye sahip, yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam alanı sunan projede, yıkılan konutların yerine imar planlarına ne işlenmişse (okul, yol, çocuk parkı, otopark, kültür merkezi v.s.) o yapılıyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında, Esenler'de sosyal ve kültürel tesis alanları 5 kat, eğitim tesis alanları 10 kat, yeşil alanlar 15 kat, sağlık tesisi alanları 35 kat artmış olacak.

GÖKSU: "60 BİN KONUT DÖNÜŞTÜ, 60 BİN DAHA DÖNÜŞECEK"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının meyvelerini verdiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu dönüşüm hedeflerini şu sözlerle açıklıyor:

"Esenler'de depreme dayanıksız yapı oranı 2009 yılında göreve geldiğimizde yüzde 86'ydı. 13 yılda gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın sonucunda bu oranı yüzde 57'ye kadar düşürdük çok şükür. 60 bin konutu yenilediğimiz Esenler'de, 60 bin konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz."