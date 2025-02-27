İstanbul Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Lüks cipte tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı dikkatlerden kaçmazken görüntülerin çekildiğini fark etmesiyle hızını artırarak dönülmesi yasak olan yoldan dönerek bölgeden uzaklaştı. Peki, Esat Palazoğlu kimdir? Esat Palazoğlu kaç yaşında nereli, mesleği ne?

ESAT PALAZOĞLU KİMDİR?

Esat Palazoğlu,Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadıdır.

DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI

25 Mayıs 2016 tarihinde yapılan İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Four Seanons İstanbul Bosphours Otel'de düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, siyasiler ve sanat dünyasından birçok isim Palazoğlu ve Ünlü ailelerini yalnız bırakmadı. Cübbeli Ahmet Hoca ve Esat Palazoğlu'nun ağabeyi işadamı Muhittin Palazoğlu misafirleri kapıda karşıladı.

Düğünde ilk önce Kuran-ı Kerim okundu. Ardından yapılan nikah töreninde Esat Palazoğlu ve Yüsra Ünlü çiftinin mutlulukları gözlerinden okunurken, Esat Palazoğlu'nun nikah şahidi olacak olan eski Başbakan Ahmet Davutooğlu, AK Parti kongresi olduğu için düğüne katılamadı. Davutoğlu, telefonla davetlilere kısa bir konuşma yaptı.

AK Parti'nin Ankara'daki kongresinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle siyasiler düğüne katılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf göndererek çifte mutluluklar dilerken, çok sayıda bakan da telgraf gönderdi.