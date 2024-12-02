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Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle!

Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle!
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Esas Oğlan, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor. Peki, Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Hadise'in gündem sahneleriyle ekrana gelecek olan yeni dizisi "Esas Oğlan" ile ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor! Yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolleri paylaşan Hadise, ilk oyunculuk deneyiminde izleyicileri büyülemeye geliyor. Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle!

ESAS OĞLAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı "Esas Oğlan", 22 Kasım 2024 Cuma gününden itibaren her Cuma GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak.

Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle!

ESAS OĞLAN HANGİ PLATFORMDA?

Esas Oğlan her Cuma GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak.

ESAS OĞLAN 4. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

Esas Oğlan her Cuma GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak. İzlemek için tıklayınız .

ESAS OĞLAN KONUSU NE?

Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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