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Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?

Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?
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Geçtiğimiz günlerde rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren HTŞ, Halep'teki cumhurbaşkanlığı sarayında ele geçirdiği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait mayolu fotoğrafı paylaştı. Peki, Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren silahlı gruplar, önemli kentlerden biri olarak gösterilen Hama'da da kontrolü sağlamak üzere... Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken HTŞ, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait özel fotoğrafları servis etti. Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?

ESAD'A AİT ÖZEL FOTOĞRAFLARI SERVİS ETTİLER

Üç günden kısa bir sürede rejim askerlerini geri püskürterek Halep'in tamamında kontrolü sağlayan HTŞ'nin ele geçirdiği yerlerden biri de cumhurbaşkanlığı sarayıydı. Buradan fotoğraf ve videolar paylaşarak gövde gösterisi yapan HTŞ, bugün Esad'ın gençlik yıllarına ait özel fotoğraflarını servis etti. Yatak odasında çekildiği belli olan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte paylaşılan o kareler;

Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?

Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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