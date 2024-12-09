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Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı?

Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı?
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen paylaşımda, gündem oldu. Peki, Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı?

Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad'a bir darbede ailesinden geldi. Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı?

ESAD'IN KARDEŞİ MAHER ESAD KİM, NE PAYLAŞTI?

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen paylaşımda, Mahal Esad yeni Suriye bayrağını paylaşarak "Aileyi ve vatanı satana rağmen yaşasın Suriye" yazdı.

Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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