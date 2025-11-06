Haberler

Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız" dedi.

  • Erzurum il genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı ve sayı sıfırlandı.
  • Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesi 600'den 1500'e çıkarıldı ve 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşası bu ay tamamlanacak.
  • 2024 yılının ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,6 oranında düşüş yaşandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların toplatılması konusundaki çalışmalardan bahseden Çiftçi, şöyle konuştu: "Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı, değerlendirdiği bu konuda değişik çalışmalar yürütmüştük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle, benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık. Süreci o şekilde başlattık."

"BARINAKLAR TAMAMLANIP HİZMETE GİRECEK"

Çalışmalar neticesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600'den 1500'e çıkarıldığını ve bazı ilçe belediyelerinde ise inşaat süreçlerinin sürdüğünü bildiren Çiftçi, yakın zamanda barınakların tamamlanıp hizmete gireceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşasının da bu ay içinde tamamlanacağını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti: "Bunların dışında valilik olarak biz bir denetim mekanizması da oluşturduk. Çünkü büyükşehir olan yerlerdeki belediyelerin binde 5 oranında bütçelerinden, bu iş için pay ayırmaları gerekiyor. Bu bütçelerin ayrılmalarını birebir takip ettik. Ayrıca bu ayrılan bütçelerin de başka bir amaçla kullanılmaması da gerekiyor. Bunları da ayrı bir denetim ekibi ile kontrol ettik. Süreci başından sonuna kadar bu şekilde yürüttük. Yani vatandaşlarımız bundan sonra da herhangi bir şekilde sahipsiz sokak hayvanı gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize bununla ilgili ihbarları yapabilecekler."

KIŞ SEZONU ÖNCESİ OTELLER DENETLENECEK

Vali Çiftçi, 2025-2026 kış sezonunun yaklaşması ile ilgili de çalışmalara başladıklarını ve sezon öncesi otellerin denetleneceğini duyurdu. Kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgiler veren Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş oranımız 2024 yılının ilk 10 ayına göre yüzde 8,6 oranında. Bu bizim açımızdan iyi bir rakam. Demek ki önceki yıllara göre ilimizin emniyetinde asayişinde iyileşme süreci devam ediyor. Bundan son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ilk 10 ayına göre yapılan kıyaslamada ölümlü trafik kazalarının 17'den 20'ye çıktığını aktaran Çiftçi, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Çiftçi, "Bazen halk arasında söylentiler de olabiliyor. 'Devletin gelire ihtiyacı var, bütçe açıklarını kapatmak için maliyeden kota veriliyor, onun için böyle trafik cezaları artırılıyor' gibi söylentiler var. İl Valisi olarak söylüyorum, emniyetimize, jandarmamıza böyle bir kota verilmiyor. 'Şu kadar ceza yazacaksınız' diye bize herhangi bir telkinde bulunan da olmuyor. Yani eğer kurallara uymayanlar varsa, onlara idari yaptırım uygulanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslan Başkan:

Tamam artık Avrupa Birliğine hazırsınız. Allah sorsun hesabını. önce bu sitenin editörlerinden başlasın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAGA:

harika bir haber darısı diğer illerin başına sokakta sahipsiz hayvan olmaz. yazık günah. rezillik çekiyorlar ve bazı kesimler tarafından rant malzemesi yapılıyor. o sözde hayvanseverlerin topladığı paralar nereye gidiyor? ya ev / araba alıyorlar ya da güzellik salonlarına gidiyor paralar. tebrik ederiz sayın valimizi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 417.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.