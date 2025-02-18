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Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Erzincan okul yok mu (Erzincan Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Erzincan okul yok mu (Erzincan Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
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Erzincan'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yağışlı hava sonrası, Erzincan Valiliği'nden henüz bir tatil duyurusu gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA?

METEOROLOJİ UYARDI

Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın Ülkemiz genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'de(Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın(Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 21.02.2025(Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA Erzincan OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Çarşamba günü için Erzincan Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Valilik Duyurusu:

Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Erzincan okul yok mu (Erzincan Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Erzincan HAVA DURUMU

Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Erzincan okul yok mu (Erzincan Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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