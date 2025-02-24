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ERZİNCAN HAVA DURUMU: 24 Şubat Erzincan hava durumu nasıl? Erzincan haftalık hava durumu tahmini

ERZİNCAN HAVA DURUMU: 24 Şubat Erzincan hava durumu nasıl? Erzincan haftalık hava durumu tahmini
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Erzincan'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcaklık seviyeleri ve yağış olasılıklarını öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü Erzincan'da hava durumu nasıl? Erzincan'da kar yağışı veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Erzincan için 5 günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Erzincan'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 24 Şubat Pazartesi günü Erzincan'da hava bulutlu olacak. Peki, 24 Şubat Erzincan'da sıcaklıklar nasıl olacak? İşte, Erzincan için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

ERZİNCAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü Erzincan'da soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca etkili olması beklenen rüzgâr, hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Sıcaklıkların en düşük -15°C, en yüksek ise -4°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve kuvvetli rüzgâr, soğuğun daha keskin hissedilmesine yol açabilir. Bu nedenle vatandaşların soğuk havaya karşı önlem almaları ve mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.

ERZİNCAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ERZİNCAN HAVA DURUMU: 24 Şubat Erzincan hava durumu nasıl? Erzincan haftalık hava durumu tahminiErzincan hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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