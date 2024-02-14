Erzincan'daki maden faciasını 5 gün önceden bildi! 'Kızıl Deli Kahin' kim?

Sosyal medya platformu X'te akıllara durgunluk veren bir olay konuşuluyor. "Kızıl Deli Kahin" isimli kullanıcı, Erzincan'da maden faciasının yaşanacağını5 gün önce rüyasında gördüğünü söyledi. Bu kapsamda bir paylaşım yapan kullanıcı, faciadan sonra ise "tedbir alın demedim mi" çıkışında bulundu. Sosyal medyada konuşulan kahin kim? Kızıl Deli Kahin kim? Maden faciasını önceden bilen kahin kim? Detaylar haberimizde...

MADEN FACİASINI ÖNCEDEN PAYLAŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden faciası yaşandı. Dün yaşanan facia sonrasında göçük altında kalan 9 işçi için arama-kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Ekipler canla başla işçiler için mücadele ediyor. Çalışmalar süratle ilerlerken sosyal medya platformu X'te ilginç bir olay gündeme oturdu. Kızıl Deli Kahin adlı bir kullanıcı, 5 gün önce hesabından yaptığı bir paylaşımda Erzincan'daki maden faciasını işaret etti. O paylaşımda, "Düşte göründü tedbir alın geç olmadan. Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür." ifadeleri yer aldı. Paylaşımdan birkaç gün sonra yaşanan maden faciası sonrasında yeni bir paylaşım yapan Kızıl Deli Kahin, "Tedbir alın demedim mi?" ifadeleri ile yeni bir tartışmaya neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları kişinin paylaşımlarını yorum yağmuruna tuttu. Kimileri kullanıcının bir sabotaj uyguladığını söylerken kimileri de gerçek bir kahin olduğunu söyledi.