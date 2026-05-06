İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı

İstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Derneğe yapılan operasyonda 72 milyon liranın usulsüz şekilde dağıtıldığı belirlenirken 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemler incelendi. Yapılan araştırmalarda, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesinde söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği tespit edildi. Paraların, şüphelilere ait hesaplara 'huzur hakkı', 'maaş ödemesi' gibi açıklamalarla aktarılarak usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk olduğu belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
