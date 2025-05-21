Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli?
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Ertan Yıldız, iş dünyası ve kamu yönetiminde uzun yıllar görev almış deneyimli bir isimdir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili üst düzey pozisyonlarıyla tanınan Ertan Yıldız, kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerin ardından "Ertan Yıldız kimdir?" sorusuyla sıkça araştırılıyor.

Ertan Yıldız kimdir? 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak İBB'de görevlendirilmiş ve aynı zamanda İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Peki, Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Ertan Yıldız, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olmuş, ardından aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak Yüksek Mühendis unvanını almıştır.

Ertan Yıldız, kariyerine finans sektöründe başlamış ve burada 5 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra özel sektöre geçiş yaparak sanayi şirketlerinde 22 yıl boyunca üst düzey yöneticilik ve şirket ortaklığı görevlerini yürütmüştür. Bu süreçte birçok önemli projeye imza atmıştır.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmış ve belediyenin stratejik yönetim süreçlerine katkı sağlamıştır. Ayrıca, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli?

ERTAN YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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