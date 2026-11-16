ERP Ölüyor mu, Dönüşüyor mu? Bilişim Kongresi'nde Kurumsal Yazılımın Geleceği Tartışıldı

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nin İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlediği kongrenin açılışında TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner'in sorduğu soru, bu oturumun da çerçevesini çizdi: "Bu teknolojiyi hangi ihtiyacımızı çözmek için, hangi veriye dayanarak ve kimin sorumluluğunda kullanacağız?"

Raporlayan ERP'den otonom ERP'ye

LOGO Yazılım Satış Direktörü Altuğ Özmen, ERP'nin evrimini üç aşamada anlattı. Geçmişte veri saklanıp raporlanıyordu. Bugün sistemler tahmin ve öneri üretiyor, örneğin olası bir finansman ihtiyacını önceden görüp uygun kredi seçeneğini gösterebiliyor. Gelecekte ise ERP, belirlenen yetki ve güvenlik sınırları içinde kendi kendine çalışan otonom bir yapıya dönüşecek. Özmen, Türkiye'deki firmaların büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ'ler bu dönüşüme katılmadıkça ülkenin dijital dönüşümünün tamamlanamayacağını vurguladı.

"ERP kullanıcıyı tanıyacak"

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, yapay zekâ destekli bulut ERP'nin dört temel katkısını sıraladı: geçmiş veriden tahminleme, belge işleme gibi emek yoğun süreçlerde akıllı otomasyon, doğal dille raporlama ve gözden kaçan işlemlerde hata ve risk tespiti. Pekmezyan, "Artık insanlar ERP sistemini tanımak zorunda kalmayacak, ERP sistemi kullanıcıyı tanıyacak" dedi. Yapay zekânın yöneticinin yerine geçmediğini, karar anında ona destek olduğunu söyledi. Pekmezyan'a göre ERP içinden bankacılık işlemlerinin yapılabildiği gömülü finans, özellikle maliyet kontrolüne ihtiyaç duyan KOBİ'ler için önemli bir avantaj olacak.

"ERP kalacak, onu tamamlayarak ilerleyeceğiz"

Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker Sarp, "ERP: Gelecekte Var Olabilecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Sarp, TÜİK'in 2025 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde ERP kullanım oranının yüzde 28,3 olduğunu hatırlattı. Bu oran 10–49 çalışanlı girişimlerde yüzde 23,6, 50–249 çalışanlılarda yüzde 46,0, 250 ve üzeri çalışanlılarda yüzde 76,5. Sarp, bir müşterinin "Cuma günü 500 adet ürün alabilir miyim?" sorusunun bugün satış, depo, üretim ve muhasebeden farklı cevaplar alabildiğini anlattı. Gelecekte ise ERP'nin ve diğer uygulamaların işlevlerini kullanan bir yapay zekâ ajanı seçenekleri hazırlayacak. Örneğin 300 adedin stoktan ayrılabileceğini, kalanın normal planda pazartesi hazır olacağını ya da fazla mesaiyle cumaya yetişebileceğini ama maliyetin artacağını gösterecek. Kararı ise sorumlu kişi verecek.

Sarp'a göre ajanlar çalışacak ama kayıtlar yine gerekli olacak. Ana veri, işlem kayıtları ve kurallara uygun işlemler bu dönemin ön koşulu. Tek bir veritabanı şart değil, ancak tutarlı kayıtlar gerekli. Erişim ve işlem yetkileri sınırlandırılmalı, kontroller işlem gerçekleşmeden uygulanmalı, kritik işler gerektiğinde insan onayına gitmeli. Sarp, "Devredilecek işi, sağlayabildiğimiz güvence ve hatanın bedeli belirler" dedi. Her şirketin kendi ERP'sini baştan yazmasını beklemediğini de belirten Sarp, ortak ihtiyaçlar için hazır çözümlerin, farklılaştıran alanlar için özel uygulama ve ajanların kullanılacağını söyledi: "ERP kalacak, onu tamamlayarak ilerleyeceğiz."

ERP'den EOP'ye: Kurumsal Orkestrasyon Platformu

Nextvia AŞ Kurucusu ve Genel Müdürü Mutlu Sedat Yılmaz, sunumunda Kurumsal Orkestrasyon Platformu (Enterprise Orchestration Platform, EOP) yaklaşımını anlattı. Yılmaz'a göre sorun, bilginin sistemde olmaması değil, doğru zamanda doğru aksiyona dönüşememesi. ERP de tek bir yazılım değil, yüzlerce bileşenden oluşan bir yapı. Yılmaz, klasik ERP projelerinde enerjinin veriyi temizleme, süreci eşleştirme, arayüzü uyarlama, test ve eğitim ile canlıya geçiş aşamalarında tükendiğini anlattı: "Ölçülen şey çoğu zaman sadece canlıya geçiştir. Ama asıl başarı, işletmenin daha iyi çalışıp çalışmadığıdır."

Yılmaz, ERP'leri bir defada söküp atmayı önermediğini vurguladı. Önerdiği geçiş üç aşamalı: veri omurgasını korumak, ortak dili kurmak ve süreçleri orkestre etmek. Finans, muhasebe, personel ve yasal kayıtlar kendi güvenilir sistemlerinde kalıyor. Bir tedarik gecikmesi olduğunda yapay zekâ ajanı olayın etkisini hesaplayıp öneri sunuyor, onayı planlamacı veriyor. Yılmaz sunumunu şu sözlerle bitirdi: "Geleceğin işletmesini, en fazla veriye sahip olan değil; insanı, dijital sistemleri ve makineleri en iyi koordine edebilen sistemler şekillendirecek."

Konum zekâsı: Kurumların ortak dili

Aynı oturumda konuşan Esri Türkiye İş Geliştirme Direktörü Evren Arın, coğrafi bilgi sistemlerinin ERP, CRM ve SCADA gibi sistemlerle entegre çalışarak kurum içindeki siloları birleştiren bir "tutkal" görevi gördüğünü anlattı. Arın, yapay zekâ ajanlarının MCP gibi standartlarla bu sistemlere doğrudan bağlanabildiğini söyledi. Arın'a göre dijital ikizler, durumu gösteren sistemlerden kendi kendine işlem yapan sistemlere doğru hızla ilerliyor.

Oturumdan öne çıkanlar