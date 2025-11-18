Haberler

Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Erol Özvar, akademi dünyasından Türkiye'nin eğitim politikalarına uzanan kariyeriyle adından söz ettiriyor. Marmara Üniversitesi'ndeki çalışmalarından Yükseköğretim Kurulu başkanlığına uzanan yolculuğu, merak uyandıran başarılar ve sıradışı deneyimlerle dolu. Peki, Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Erol Özvar, akademik kariyerinden Türkiye'nin en üst düzey eğitim yönetimine uzanan etkileyici bir yolculuğa sahip. Yükseköğretim Kurulu başkanı olarak attığı adımlar ve aldığı sorumluluklar, kamuoyunda merak ve ilgi uyandırıyor. Erol Özvar ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, Türk akademisyen, yazar ve çevirmen olarak tanınmakta olup, günümüzde Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Özvar, özellikle Osmanlı maliyesi ve tarih felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla akademik dünyada öne çıkmıştır.

Çeşitli kitap ve çeviri çalışmaları bulunan Özvar, tarih bilimine katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Akademik kariyerinin yanı sıra yöneticilik görevlerinde de bulunmuş, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atanmış, 30 Temmuz 2021'de ise YÖK üyeliği ve başkanlığı görevine getirilmiştir.

EROL ÖZVAR KAÇ YAŞINDA?

Erol Özvar, 8 Haziran 1966 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Akademik ve yönetsel kariyerinde geçirdiği yıllar boyunca hem üniversite eğitimi hem de mesleki çalışmalarıyla Türkiye'nin yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlamıştır.

EROL ÖZVAR NERELİ?

Erol Özvar, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının tamamını da İstanbul'da tamamlayan Özvar, şehirdeki eğitim kurumlarında hem ilköğretim hem lise hem de üniversite eğitimini almış, ardından akademik çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde sürdürmüştür.

EROL ÖZVAR'IN KARİYERİ

Erol Özvar, akademik kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlamış ve 1998 yılında "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" başlıklı doktora tezini sunmuştur. Akademik çalışmalarında Osmanlı maliyesi, tarih felsefesi ve Türk tarihçiliği üzerine yoğunlaşmıştır.

Çeşitli kitap çalışmaları ve çevirileri bulunmaktadır; bunlar arasında Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı ve Robin George Collingwood'un Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler adlı çeviri çalışması yer almaktadır.

Akademik kariyerinin yanı sıra yöneticilik görevlerinde de bulunan Özvar, 2018 yılında Marmara Üniversitesi rektörü olarak atanmış, 2021 yılında ise Yükseköğretim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevine getirilmiştir. Görev süresi boyunca Türkiye'nin yükseköğretim sistemine yönelik reformlar ve yeni düzenlemeler üzerine çalışmalar yürütmektedir.

