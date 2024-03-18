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Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli?

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Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez'in kim olduğu araştırılıyor. Erol Ölmez'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından merak ediliyor. Erol Ölmez kimdir sorusuna yanıt arayanlar için detaylı bilgiler haberimizde.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez oldu. Peki, Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli?

EROL ÖLMEZ KİMDİR?

  • 1972 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Akmeşe'de devlet yatılı okulunda, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde, üniversiteyi 1992 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Motor bölümünde tamamladı.
  • 2004 -2013 yılları Dernek Başkanlığı, Kent Konseyi Üyeliği ve 2011-2017 yılları arası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı yaptı. Sakarya Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyeliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 1996-2017 yolları arasında Askeri İkmal ve NATO tesislerinde 21 yıl çalıştı.
  • 2017'de AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olmak için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Ölmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Gündem Yaşam Politika Haberler

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