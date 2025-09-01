Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kaç yaşında, nereli?
EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?
Erol Mütercimler, İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunudur. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Çok kültürlülük" üzerine tamamlamıştır. 1978'de Deniz Kuvvetleri'ne katılan Mütercimler, burada 16 yıl fizik öğretmenliği yaptıktan sonra binbaşı rütbesiyle ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptıktan sonra Avustralya'da devlet radyosu SBS ve bir gazetede çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli medya kuruluşlarında köşe yazarlığı ve programcılık yaptı, birçok radyo oyunu yazdı. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak strateji ve tarih dersleri verdi. 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı, 2013'te ceza aldı. Habertürk ve Cem TV'de programlar hazırladı, 2007'de "Suna" filminde rol aldı.
EROL MÜTERCİMLER KAÇ YAŞINDA?
Erol Mütercimler, 1954 yılında doğmuştur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Uzun yıllardır hem akademik hem de medya alanında aktif olarak çalışmalarını sürdüren Mütercimler, deneyimi ve bilgisiyle tanınan önemli isimlerden biridir.
EROL MÜTERCİMLER NERELİ?
Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. Babası köy enstitüsü öğretmeni olarak görev yapmaktaydı. Ailesi, babasının İstanbul'a atanmasıyla birlikte bu şehre taşınmış ve Mütercimler eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Böylece hem doğduğu şehir hem de yetiştiği yer olarak farklı iki şehre bağlı bir yaşam sürmüştür.
EROL MÜTERCİMLER EVLİ Mİ?
Erol Mütercimler'in özel hayatı hakkında kamuoyuna yansımış detaylar sınırlıdır. Ancak bilinen kadarıyla evli olup olmadığına dair kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Mütercimler, daha çok akademik ve mesleki kariyeriyle ön planda olan bir isimdir. Özel yaşamı genellikle gözlerden uzak tutulmaktadır.
EROL MÜTERCİMLER KİTAPLARI
- 1987 – Destanlaşan Gemiler – Hamidiye, Yavuz, Nusrat, Alemdar
- 1991 – Sultan Osman
- 1997 – 21. Yüzyıl ve Türkiye – Yüksek Strateji
- 2000 – 21. Yüzyıl ve Türkiye
- 2003 – İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış
- 2004 – Düşler ve Entrikalar / Demokrat Parti Dönemi Türk
- 2004 – Kadınlar, Gemiler, Otomobiller
- 2004 – Kurtuluş Savaşı´na Denizden Gelen Destek ve Kuvayı Milliye Donanması
- 2005 – Komplo Teorileri
- 2006 – Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek
- 2007 – Bu Vatan Böyle Kurtuldu / Onlar Bizim İçin Öldüler
- 2008 – Akıl Oyunu / Komplo Teorileri 2
- 2009 – Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı
- 2009 – Gelibolu 1915 Korkak Abdul'den Jolly Türk'e
- 2009 – Satılık Ada Kıbrıs / Kıbrıs Barış Harekatının Bilinmeyen Yönleri
- 2009 – Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin
- 2010 – Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar
- 2010 – Ertugrul Faciası ve 21.Yüzyıla Doğru Türk – Japon İlişkileri
- 2013 – 1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı
- 2013 – Gençler İçin Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
- 2014 – Büyük Kumpas Ergenekon
- 2014 – Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
- 2014 – Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler