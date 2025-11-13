Haberler

Ermenistan Macaristan hangi kanalda? Ermenistan Macaristan maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Ermenistan Macaristan Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ermenistan Macaristan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ermenistan Macaristan maçını hangi kanal veriyor? İşte Ermenistan Macaristan maçı yayın bilgisi!

Ermenistan Macaristan maçı hangi kanalda? Ermenistan Macaristan Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ermenistan Macaristan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ermenistan Macaristan maçını hangi kanal veriyor? İşte Ermenistan Macaristan maçı yayın bilgisi haberimizde...

ERMENİSTAN MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ermenistan Milli Takımı ile Macaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç yerel saatle 19.00'da Yerevan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda başlayacak.

Grup açısından bakıldığında, her iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Grubu birinci tamamlayan takım doğrudan Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanırken, ikinci sıradaki takım ise play-off oynama şansına sahip olacak. Bu bakımdan hem Ermenistan hem de Macaristan için sıradan bir maç değil; geleceğe dair konumlarını belirleyecek kritik bir mücadele.

Ermenistan, şu ana dek elemelerde istikrarlı bir oyun ortaya koymakta zorlandı. Topladığı puanlar sınırlı ve evinde kazanmak, kendi şansını canlı tutma adına elzem. Macaristan ise gruptaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor; deplasmanda üçüncü-dördüncü karşılaşması olmasına karşın avantajı eline almayı amaçlıyor.

Taktik olarak, Ermenistan'ın ev sahibi olmanın avantajıyla dikkatli bir oyun kurması, savunmada sağlam durması ve kontra ataklarla sonuç üretmesi beklenebilir. Macaristan ise oyunu kontrol altına alıp, özellikle rakibin savunmadaki zaaflarından yararlanarak üstünlük kurmaya çalışacak.

Ermenistan Macaristan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Ermenistan Macaristan maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

ERMENİSTAN MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ermenistan Macaristan maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
