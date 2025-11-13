Ermenistan Macaristan CANLI izle! (HD) Ermenistan Macaristan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Ermenistan Macaristan nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Ermenistan Macaristan maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

ERMENİSTAN - MACARİSTAN NEREDE İZLENİR?

Bu akşam oynanacak Ermenistan - Macaristan karşılaşması Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Exxen aboneliğinizin olması ve Spor Paketinin aktif durumda bulunması gerekiyor. Yayına ulaşmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Bu karşılaşmayı Exxen'den izlemek için öncelikle Exxen'in resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Tarayıcı kullanıyorsanız adres çubuğuna Exxen'in resmi sitesini yazarak ana sayfaya ulaşabilirsiniz. Üyeliğiniz varsa e-posta ve şifre bilgilerinizle hesabınıza giriş yapabilirsiniz; üyeliğiniz yoksa kısa bir kayıt işlemi yapmanız ve spor içeriklerini kapsayan paketi seçmeniz gerekir. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "Canlı Yayınlar", "Spor" ya da "Exxen Spor" bölümlerinden Dünya Kupası Eleme maçlarının listelendiği sayfaya geçebilirsiniz. Maç zamanı geldiğinde yayın, bu bölümde aktif hale gelir ve tek tıkla izlemeye başlayabilirsiniz.

Eğer mobil cihazdan izlemek istiyorsanız App Store veya Google Play üzerinden Exxen uygulamasını indirip aynı adımlarla giriş yapabilirsiniz. Exxen, televizyon üzerinden izlemek isteyenler için de çeşitli akıllı TV modellerine ve TV kutularına uygulama desteği sunuyor. Akıllı televizyonunuzda Exxen uygulaması varsa açıp hesabınıza giriş yaparak, yoksa cihazın uygulama mağazasından indirerek aynı şekilde yayına ulaşabilirsiniz. Yayın sırasında internet bağlantınızın stabil olması önemli olduğu için mümkünse güçlü bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanız önerilir.

ERMENİSTAN MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

ERMENİSTAN MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Macaristan maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ERMENİSTAN MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ermenistan Macaristan maçı Erivan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak.