Haberler

Erkekler nafaka alabilir mi? Avukat Burak Evci anlattı

Güncelleme:
Avukat Burak Evci, boşanma davaları sonucunda erkeğin de nafaka alabileceğini, bunun cinsiyete değil, tarafların ekonomik durumuna ve mağduriyetine bağlı olduğunu belirtti. Süresiz nafaka konusunda yeni bir düzenleme gündemde. Yeni düzenleme ile nafaka süresi evlilik süresine göre belirlenecek.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Burak Evci, süresiz nafaka tartışmalarını ve Mart ayında Meclis'e gelmesi beklenen yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Evci, nafakanın anayasal eşitlik ilkesine dayandığını vurguladı.

"ERKEK DE NAFAKA ALABİLİR"

Nafakanın yasal çerçevesini anlatan Avukat Burak Evci, Anayasa'daki eşitlik ilkesi gereği boşanma davaları sonucunda erkeğin de nafaka alabileceğini belirtti. Evci, nafakanın cinsiyete değil, tarafların ekonomik durumuna ve mağduriyetine göre belirlendiğini söyledi.

"SÜRESİZ NAFAKA YENİDEN DÜZENLENİYOR"

Süresiz nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin gündemde olduğunu ifade eden Evci, kadınların mağdur edilmemesi şartıyla bu konuda değişikliğe gidileceğini aktardı. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA

Yeni taslağa göre nafaka süresinin evlilik süresine göre belirleneceğini açıklayan Evci, 3 yıl evli kalanların 5 yıl, 5 yıl evli kalanların 7 yıl, 10 yıl evli kalanların ise 12 yıl nafaka alabileceğini söyledi. Düzenlemenin hem mağduriyetleri azaltmayı hem de süresiz nafaka tartışmalarına netlik kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Hukuk
