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Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu?

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Ünlü televizyon sunucusu Erkan Tan'ın A Haber'den neden ayrıldığı merak konusu oldu. Tan'ın istifasının nedenleri araştırılıyor. Peki, Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? İşte detaylar...

A Haber'in tanınmış ekran yüzlerinden Erkan Tan, istifa ettiğini duyurdu. İzleyiciler, Erkan Tan'ın A Haber'den neden istifa ettiğini merak ediyor. Sunucu Tan'ın konu ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı araştırılıyor. Deneyimli sunucu, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığını vurgulamayı da ihmal etmedi. Peki, Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ERKAN TAN İSTİFA MI ETTİ?

Erkan Tan, A Haber'deki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile izleyicilerine bildirdi. Tan, stüdyoda sıklıkla mehter marşı çaldırması ve eleştirilerden kaçınmayan sert üslubuyla tanınıyordu.

ERKAN TAN İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Erkan Tan, A Haber'den istifa ettiğini X hesabından (eski adıyla Twitter) duyurdu. İstifasında, "Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi" şeklinde A Haber'de geçirdiği uzun yıllara ve mesai arkadaşlarına atıfta bulundu. İşte Erkan Tan'ın istifa açıklaması;

Burası a haber…

Saat oluyor dokuz,

Bundan sonra artık biz yokuz…

Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor,

huzurlarınızdan ayrılıyoruz…

ALLAH'a emanet olunuz…"

9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti…

Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi…

a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH'tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH'a emanet ediyorum…

Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ…

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler…

Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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