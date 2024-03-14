Erkan Hayla kimdir? CHP Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erkan Hayla kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Kale Belediye Başkan adayı ise Erkan Hayla. Erkan Hayla nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERKAN HAYLA KİMDİR?

1976 yılında Kale'de doğan Hayla, ilk eğitimini doğduğu yerde aldıktan sonra orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Ticari hayata atılmak için 1995 yılında adım atan Hayla, aynı zamanda açık öğretim fakültesinde Kamu Yönetimi bölümünü başarıyla tamamladı. 2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçilen Hayla, dört yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürdü. Ardından 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Kale Belediye Başkanı olarak seçilerek hizmet vermeye başladı. Evli olan ve üç çocuk babası olan Hayla, hem iş dünyasında hem de siyasette aktif olarak rol almaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.