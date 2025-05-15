Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?
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Erkan Baş, Türkiye siyasetinde son yıllarda öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sol görüşü ve halk odaklı söylemleriyle tanınan Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Erkan Baş kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte detaylar...

Sosyal medyada da aktif olan Erkan Baş, güncel meselelerle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar, Erkan Baş'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, Türkiye'de sol siyaset dendiğinde akla gelen önemli isimlerden biridir. 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Erkan Baş, aslen Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileye mensuptur. Henüz küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmüş ve eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür.

1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Doğum yeri Almanya'nın Berlin şehri olmasına rağmen aslen Boşnak kökenlidir ve İstanbul'da büyümüştür. Siyasi görüşü ve mücadelesi büyük ölçüde Türkiye'de şekillenmiş, toplumun farklı kesimlerine seslenen sosyalist söylemleriyle dikkat çekmiştir.

Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

ERKAN BAŞ'IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi yaşamına Sosyalist İktidar Partisi'nde başlayan Erkan Baş, ardından Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) önemli görevler üstlenmiş ve 2009 yılında kısa bir süreliğine partinin genel başkanı olmuştur. 2014 yılında yaşanan ayrışma sonrası Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde genel sekreterlik görevini üstlenmiştir.

Erkan Baş, 2017 yılında Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) yeniden kurarak siyasal mücadelede yeni bir sayfa açtı. 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) listelerinden İstanbul milletvekili seçilen Baş, sonrasında HDP'den ayrılarak TİP çatısı altında Meclis'te çalışmalarını sürdürdü.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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