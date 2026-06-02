Eren Elmalı sakatlandı mı, Eren Elmalı sağlık durumu ne?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşılaşmasında baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyundan ayrılan Eren Elmalı'nın sağlık durumu merak konusu oldu. "Eren Elmalı sakatlandı mı, sağlık durumu ne?" sorularının yanıtı TFF tarafından verilirken, milli futbolcunun son durumuyla ilgili detaylar da paylaşıldı.

EREN ELMALI'NIN SAĞLIK DURUMU NETLEŞTİ! TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı sakatlık endişesi nedeniyle oyundan çıkan Eren Elmalı'nın sağlık durumuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sevindirici haber geldi.

TFF'DEN EREN ELMALI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcunun hastanede gerçekleştirilen kontrollerinin tamamlandığı belirtilerek, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi.

TFF'nin açıklamasında, "A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır" denildi.

BAŞINA ALDIĞI DARBE SONRASI OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedbir amacıyla sağlık ekibi tarafından yakından takip edildi. İlk müdahalenin ardından oyuna devam eden milli futbolcu, yaklaşık 20 dakika daha sahada kaldı.

BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ YAŞADI

Mücadelede Can Uzun'un attığı golün asistini yapan Eren Elmalı, ilerleyen dakikalarda baş dönmesi şikayeti yaşadı. Bunun üzerine teknik heyet ve sağlık ekibinin kararıyla oyundan alınan başarılı futbolcu, yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

MİLLİLERDEN KUZEY MAKEDONYA KARŞISINDA FARKLI GALİBİYET

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Eren Elmalı'nın sağlık durumu damga vururken, TFF'den gelen olumlu açıklama milli takım cephesinde rahat bir nefes alınmasını sağladı.