Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Son dönemde suç çetelerinin ağına düşen çocuk sayısının artması ve Ahmet Minguzzi ile Atlas Çağlayan gibi çocukların akran cinayetlerine kurban gitmesi hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti çocukların suça sürüklenmesini önlemek için iki ayaklı bir çalışma başlattı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezalar artırılacak, ebeveynlere yönelik adımlar atılacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla suça sürüklenen çocuklar konusunda cezaların artırılması ve rehabilitasyon ile ebeveynlere yönelik adımları içeren iki ayaklı bir çalışma başlatıldı.
  • Suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğu boşanmış ailelerden veya anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluşuyor.
  • AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğini ve bu durumun toplumsal bir çürümeye yol açtığını belirtti.

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın akran cinayetine kurban gitmesi milyonların yüreğini yaktı. Son dönemde suç örgütlerinin ağına düşen çocukların sayısının artması da hükümeti bu konuda harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ve AK Parti sorunun çözümü için iki ayaklı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın bir ayağı suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılması olacak. Yargı paketlerindeki bu yönde bazı maddeler revize edilecek. İkinci ayak ise rehabilitasyon ve ebeveynlere yönelik adımlar olacak. Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor burada da yol gösterici olacak.

ANNE YA DA BABALARI CEZAEVİNDE

Yapılan çalışmalar suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış, anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

"TOPLUMSAL BİR ÇÜRÜME VAR"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğine dikkat çekip şöyle dedi: "Bu gerçek bir sorun. Toplumsal bir çürüme var. Aileler dağılınca çocuklar bu durumda sahipsiz kalıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın tek başına yeterli değil.

"TÜM TOPLUM BUNA KAFA YORMALI"

Bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz. Öncelikle ailelere yönelik bir süreç yürütülmeli. Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
