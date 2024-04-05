Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler!

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren Ak Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı. Peki, Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler!

ERDOĞAN SEÇİMİN FATURASINI KİMLERE KESTİ?

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran Ak Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

LİSTEDE HANGİ BAKANLAR YER ALIYOR?

Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceği öne sürüldü. 5 ismin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun beklenen performansı gösteremediği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği MYK toplantısında da 10 ismin masaya yatırıldığı ve seçim sonrası bu isimlerle yolların ayrılmasının gündeme geldiği iddia edilmişti.

HANGİ BAKANLAR DİKKAT ÇEKTİ?