Erdem Kaynarca kimdir? Erdem Kaynarca kaç yaşında, nereli? Lefter filminde Lefter'i kim oynuyor?
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının yükselen yıldızı Erdem Kaynarca, kısa sürede performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Netflix'in yeni projesiyle yeniden gündeme gelen Erdem Kaynarca kimdir? Erdem Kaynarca kaç yaşında, nereli? Erdem Kaynarca hangi dizi ve filmlerde oynadı? Lefter Filminde Lefter'i kim oynuyor? Detaylar haberimizde...
Türkiye'nin son yıllarda en çok dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Erdem Kaynarca, hem televizyon dizilerindeki etkileyici performansları hem de tiyatro sahnesindeki güçlü duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Peki, Erdem Kaynarca kimdir? Erdem Kaynarca kaç yaşında, nereli? Erdem Kaynarca hangi dizi ve filmlerde oynadı?Lefter Filminde Lefter'i kim oynuyor?
ERDEM KAYNARCA KİMDİR?
Erdem Kaynarca, Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının yükselen oyuncularından biridir. 17 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan Kaynarca, eğitim yaşamını hem sosyal bilimler hem de sahne sanatları alanında şekillendirdi. İlk olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü tamamlayan oyuncu, ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Sahne sanatlarına olan ilgisi üniversite yıllarında başlayan Erdem Kaynarca, konservatuvar eğitiminin ardından hem kamera önü hem de tiyatro sahnesinde güçlü bir oyunculuk çizgisi oluşturdu. Kariyerine birçok tiyatro oyunu ile adım attı; karakter analizlerindeki derinlik, aldığı felsefe eğitimiyle birleşerek onu dikkat çeken genç oyunculardan biri haline getirdi.
ERDEM KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?
1992 doğumlu olan Erdem Kaynarca, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.
ERDEM KAYNARCA NERELİ?
Oyuncu, İstanbul doğumludur. Hem doğumu hem de eğitim ve kariyer süreçlerinin büyük bölümü İstanbul merkezli olarak şekillenmiştir.
ERDEM KAYNARCA'NIN BABASI KİM? - ERDEM KAYNARCA VE OKTAY KARNARCA AKRABA MI?
Erdem Kaynarca'nın babasıyla ilgili kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı izleyiciler tarafından soyadı benzerlikleri nedeniyle sıkça karıştırılan konuya netlik getirmek gerekirse:
Oktay Kaynarca, Erdem Kaynarca'nın babası değildir. İki isim arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.
ERDEM KAYNARCA'NIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Erdem Kaynarca, kariyeri boyunca hem dijital platformlarda hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer almıştır. Genç yaşına rağmen geniş bir filmografiye sahiptir.
TELEVİZYON DİZİLERİ
Korkma Ben Yanındayım (2024) – Mustafa Çeviker
Hudutsuz Sevda (2023) – Tarık Leto
Gül Masalı (2022) – Toprak Atabey (Başrol)
Annemizi Saklarken (2021–2022) – Bora Demir
Ada Masalı (2021) – Batu Nermanlı
Gençliğim Eyvah (2020) – Çavi Bozoğlu (Başrol)
Yasak Elma (2019) – Dündar Çelikkan
Bir Deli Rüzgar (2018) – Tunahan
Kalp Atışı (2017) – Mehmet (İlk TV rolü)
DİJİTAL PROJELER
Adsız Aşıklar (2025) – Kerem
Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi (Yakında) – Lefter Küçükandonyadis (Başrol)
#adaleTT (2023) – Onur
Seyyar (2021) – Suat (Başrol)
Şeref Bey (2020) – Oktay
Alef (2020) – Celal
SİNEMA FİLMLERİ
Bana Sor (Yakında) – Boran
Hatırladığım Ağaçlar (2024) – Mahir
Tek Yön (2022) – Muzo (Kısa Film)
Kelebeğin Çocukları (2022) – Murat
Bembeyaz (2021) – Komiser Kemal
The Pit (2019) – Zafer (Kısa Film)
Kot Farkı (2017) – Ayris Alptekin
Çaylak (2017) – Gönül (Orta Metraj)
Güvenlik (2016)
Parpali (2016)
Emanet (2016) – Mafya Oğlu
Eyyvah Eyvah (2010) – Garson
TİYATRO OYUNLARI
Herkesin Bildiği Sırlar (2024–) – Yönetmenlik ve sahne tasarımı
İntihar Şov (2023–) – Yönetmen
Red Light Kışı (2019) – Yönetmen, çevirmen
Yakaranlar (2018)
Çirkin (2017) – DasDas
Sırça Hayvan Koleksiyonu (2014) – Tom
Küskün Müzikal (2013) – Kuzen
Annemin Cinayet Listesi (2012) – Nene
Ölümüne (2011)
İstanbul Efendisi (2008) – İrfan
LEFTER FİLMİNDE LEFTER'İ KİM OYNUYOR?
Yakında yayınlanacak olan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" adlı Netflix yapımında, Türk futbol tarihinin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'i Erdem Kaynarca canlandıracaktır.
Bu rol, oyuncunun kariyerindeki en önemli biyografik performanslardan biri olarak görülüyor.