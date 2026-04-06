Epstein’in gölgesi Paskalya’ya düştü: Saray kapıları Andrew’un yüzüne Kapandı!

İngiliz Kraliyet Ailesi, geleneksel Paskalya kutlamaları için bir araya gelirken, adı cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile anılan eski Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson törenin dışında bırakıldı. Bir zamanlar ailenin gözbebeği olan Andrew, bu kez törende değil, tek başına arazide köpek gezdirirken görüntülendi.T

66 yaşındaki eski prens, ailesi kilisede boy gösterirken Norfolk’taki malikanesinde Range Rover’ıyla tur atarken objektiflere yansıdı. Yanında sadece iki köpeği olan Andrew’un yalnızlığı dikkat çekerken, 10 yıl evli kaldığı eski eşi Sarah Ferguson da ona eşlik etmedi.

Galler Prensi ve Prensesi’nden Gövde GösterisiKraliyetin "vitrin yüzleri" Prens William ve Kate Middleton ise çocuklarıyla birlikte törenin yıldızıydı.

Kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan (remisyona giren) Kate Middleton, iki yıl aradan sonra ilk kez geniş aileyle halk içine çıktı. Şıklıklarıyla göz dolduran aile, kilise girişinde neşeli tavırlarıyla düşman çatlattı. Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla da törende tam kadro yer aldı.

KapıdaAndrew için işler sadece törene alınmamakla sınırlı değil. Epstein skandalı sonrası tüm kraliyet unvanları sökülen ve saraydaki evinden kovulan Andrew, şimdi çok daha ağır suçlamalarla boğuşuyor. 19 Şubat’ta, tam da doğum gününde tutuklanan eski prens; gizli ticari belgeleri Epstein’e sızdırmakla suçlanıyor.

Eğer suçlu bulunursa, hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirebilir. Kral Charles ise bu konuda tavizsiz: "Hukuk neyse o yapılacak. Skandalın faturası sadece Andrew’a kesilmedi. Eski eşi Sarah Ferguson, kraliyet konutundan çıkarılınca adeta evsiz kaldı ve şu an arkadaşlarının yanında sığıntı gibi yaşıyor. Çiftin kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ise babaları hakkındaki bu ağır iddialar karşısında "dehşete düşmüş" durumda.