Epstein'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı

Güncelleme:
Jeffrey Epstein'e olan fiziksel benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve sokakta hedef gösterilen Kayserili Rıfat Özdemir, yaşadığı psikolojik baskı sonrası Kayseri'yi terk ederek Ankara'ya dönme ve bir süre evinden çıkmama kararı aldı. Özdemir çevresindekilerin kendisine "Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi" şeklinde yakıştırmalar yaptığını, bu durumun kendisinde ciddi bir psikolojik yıkıma yol açtığını ifade etti.

  • Kayserili Rıfat Özdemir, Jeffrey Epstein'e olan benzerliği nedeniyle Kayseri'den ayrılma kararı aldı.
  • Özdemir, çevresindekilerin 'Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi' şeklindeki sözlerinin psikolojik yıkıma yol açtığını belirtti.
  • Özdemir, Ankara'daki evine dönerek en az bir hafta evinden çıkmayacağını açıkladı.

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarıyla dünya çapında infial yaratan Jeffrey Epstein'e olan benzerliğiyle gündeme gelen Kayserili Rıfat Özdemir, bu durumun hayatını altüst ettiğini söyledi. Aslen Kayserili olup Ankara'da yaşayan Özdemir, ziyaret için geldiği memleketinde sokakta yürürken maruz kaldığı bakışlar ve sözlü tepkiler nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadığını dile getirdi.

"EPSTEIN ÖLMEDİ, KAYSERİ'YE GELDİ"

Sabah'ın haberine göre Özdemir, çevresindekilerin kendisine "Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi" şeklinde yakıştırmalar yaptığını, bu durumun kendisinde ciddi bir psikolojik yıkıma yol açtığını ifade etti. Dünya genelinde ağır suçlarla anılan bir isimle yan yana getirilmenin kendisini derinden yaraladığını belirten Özdemir, "Biz Anadolu çocuğuyuz. Böyle işlerle uzaktan yakından alakamız olmaz. Kayseri'den, Anadolu'dan bu tarz insanlar çıkmaz" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

KAYSERİ'DEN AYRILMA KARARI ALDI

Artan toplumsal baskıya daha fazla dayanamadığını söyleyen Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Kayseri'den ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ankara'daki ikametine döneceğini belirten Özdemir, olayların yatışması ve gündemin dağılması için en az bir hafta boyunca evinden çıkmayarak kendisini izole edeceğini söyledi.

"İNSANLAR ÇİFT YARATILMIŞTIR"

Yaşadıkları üzerinden kamuoyuna da çağrıda bulunan Özdemir, benzerliğin tamamen tesadüf olduğunu vurguladı. "İnsanlar çift yaratılmıştır, benzerlik olabilir. Ama her gördüğünüz insanı birilerine benzetip yargılamayın. 'Epstein ölmedi, Kayseri'ye yerleşti' gibi sözler çok incitici. Ben Epstein değilim" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

