Enis Arıkan'ın çocuğu var mı, kızı var mı, 'kızım' dediği Hira kim? Enis Arıkan evli mi, eski eşi kim?
Güncelleme:
Sahne performansları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Enis Arıkan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çeken Arıkan, "kızım" diye seslendiği Hira'nın doğum gününü kutladı. Bu paylaşımın ardından birçok kişi, ünlü oyuncunun aile yaşamını merak etmeye başladı.

Enis Arıkan evli mi, daha önce evlendi mi ya da eski eşi kim? Ayrıca, Arıkan'ın "kızım" diyerek bahsettiği Hira aslında kim? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Enis Arıkan'ın özel hayatına dair merak edilen ayrıntılar…

ENİS ARIKAN KİMDİR?

1979 yılında dünyaya gelen Enis Arıkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atan Arıkan, televizyon ekranlarına ilk kez "Aynalı Tahir" dizisiyle çıkmıştır. Yıllar içinde farklı projelerde rol alan başarılı oyuncu, özellikle "Camdaki Kız" dizisindeki Muzo karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Eğlenceli kişiliği ve samimi tavırlarıyla sosyal medyada da oldukça sevilen Arıkan, enerjisiyle izleyicilerin beğenisini kazanmaktadır.

ENİS ARIKAN EVLİ Mİ?

Enis Arıkan evli değildir. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan herhangi bir evliliği bulunmamaktadır. Zaman zaman magazin dünyasında Ezgi Mola ile yakın dostluğu konuşulsa da, ikili bu iddiaları açıkça reddetmiş ve sadece uzun yıllara dayanan dostluklarının olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Enis Arıkan'ın bilinen bir evliliği ya da resmî bir birlikteliği yoktur.

ENİS ARIKAN'IN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Arıkan'ın eski bir eşi bulunmamaktadır. Hiç evlenmemiş olan oyuncu hakkında zaman zaman sosyal medyada çıkan söylentiler olsa da, bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Enis Arıkan, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden, magazin gündeminden uzak durmaya özen gösteren bir sanatçıdır.

"KIZIM" DEDİĞİ HİRA KİMDİR?

Enis Arıkan'ın sosyal medyada "Kızım, iyi ki doğdun" notuyla yaptığı paylaşım, takipçileri arasında merak uyandırmıştır. Ancak bahsi geçen Hira, oyuncunun Almanya'da yaşayan yeğenidir. Arıkan, yeğenine olan sevgisini sık sık sosyal medya üzerinden dile getirmekte ve "kızım" hitabını sevgi ifadesi olarak kullanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu paylaşımın ardından çıkan "gizli çocuk" ya da "evlilik" söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı netlik kazanmıştır.

Osman DEMİR
