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ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi?

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Engin Polat'ın tahliyesi son dakika haberler arasında yer aldı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Engin Polat'ın tahliye edilmesi medyada geniş yankı buldu. Detaylar haberimizde...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Peki, Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat neden tahliye edildi. İşte detaylar...

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı.

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi?

ENGİN POLAT NEDEN HAPİSTEN ÇIKTI?

4 tutuklu sanık, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmedildi. Davanın seyrini değiştiren bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi?

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

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