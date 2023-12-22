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Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

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Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat, Pembe Oda talebinde bulundu. Ancak Engin ve Dilan Polat çiftinin Pembe Oda haklarını kullanabilmesi için tutukluluklarının 3 ayı doldurması ve hapishane kurallarına uymaları gerekiyor.

Gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çifti, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Engin Polat'ın eşiyle görüşmek için Pembe Oda talep ettiği ileri sürüldü.

PEMBE ODA HAKKI İÇİN 3 AYLIK TUTUKLULUK SÜRESİNE DOLDURMASI GEREKİYOR

Cezaevine girdikten 11 gün sonra Marmara Cezaevi'den Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakil edilen ve bu süreçte sessiz kalan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat ile görüşmek için Pembe Oda talep ettiği iddia edildi. Polat'ın Pembe Oda talebinin kabul edilmesi için cezaevinde 3 ayı doldurması ve hapishane kurallarına uyması gerekiyor. Polat'ın talebinin ilerleyen zamanda kabul edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

PEMBE ODA NEDİR?

Hapishane Pembe Oda eş ziyareti, mahpusların genellikle resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca özel bir yerde yalnız kalabilmelerine ve cinsel ilişki kurabilmelerine imkan tanıyan özel bir ziyaret türüdür. Türkiye'de, Ceza İnfaz Kanunu'nun 51/3-a maddesi uyarınca, evli hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında bulundukları süre boyunca, üç saatten yirmi dört saate kadar olan sürelerde eşleriyle, ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem bir şekilde görüşmelerine izin verilmektedir.

Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

DİLAN POLAT AİLESİ MEKTUP GÖNDERDİ

Cezaevinde sık sık avukatı aracılığıyla basın mensupların sorularını yanıtlayan Dilan Polat'ın geçtiğimiz ay ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı. Cezaevinde zor günler geçiren Polat, görümcesi Kübra Polat'a yazdığı mektupta "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten" ifadelerini yazdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

FENOMENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirerek hesaplarına el koymuştu.

Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

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