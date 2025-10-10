Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen Engin Akyürek, hem televizyon dizilerindeki performansları hem de sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Duygusal derinliği yüksek karakterlere hayat veren oyuncu, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınırlık elde etti. Sanat yolculuğu bir yarışma programıyla başlayan Akyürek'in kariyer basamaklarını nasıl tırmandığı ve kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, Türk televizyon ve sinema dünyasının öne çıkan oyuncularındandır. 12 Ekim 1981 tarihinde doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Sanata ilgisi yarışma ekranlarında başlayan Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı programda birinci olarak dikkatleri üzerine çekmiş; ardından "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Kadir Sadıkoğlu karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz haline gelmiştir.

ENGİN AKYÜREK KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1981 doğumlu Engin Akyürek, 2025 itibarıyla 44 yaşındadır. Doğum günü olan 12 Ekim gelene kadar 44 yaşla ekran karşısında yer almaktadır.

ENGİN AKYÜREK NERELİ?

Akyürek, eğitimini Ankara'da tamamlamış olsa da aslen doğum yeri metinde belirtilmemiştir. Fakat mesleki ve eğitim hayatı itibarıyla Ankara ile sıkı bağları bulunmaktadır.

ENGİN AKYÜREK'İN KARİYERİ

Sanat yolculuğu televizyon yarışmasıyla başlasa da Akyürek'in esas tanınırlığı, "Yabancı Damat" dizisinde yer almasıyla olmuştur (2004–2007). Ardından sinema ve dizi projelerinde rol almaya devam etmiştir:

"Kader" filminde Cevat rolü (2006)

"Karayılan" dizisinde Nizipli karakteri (2007-2008)

"Bir Bulut Olsam" dizisinde Mustafa Bulut (2009)

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Kerim Ilgaz (2010-2012)

"Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde başrol (2014)

"Kara Para Aşk" dizisinde Ömer Demir rolü (2014-2015)

Kariyeri boyunca pek çok ödül kazanmış, yurt içi ve uluslararası arenada adaylıklar elde etmiştir (örneğin Seul Drama Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmiştir).