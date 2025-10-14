Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezonu, izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Yeni sezonun ne zaman geleceği ve neler sunacağıyla ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Dizi severler, Enfes Bir Akşam'ın devamını sabırsızlıkla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Enfes bir Akşam 2. sezon ne zaman? Enfes bir Akşam 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

ENFES BİR AKŞAM 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix ve yapımcı ekip, dizinin birinci sezonunun başarısını değerlendirdikten sonra ikinci sezonla ilgili kararlarını duyuracak. Hayranlar ve izleyiciler, yeni sezonun ne zaman geleceğine dair sabırsızlıkla beklerken, yapımcılar ve platform yetkilileri sürecin devam ettiğini belirtiyor.

ENFES BİR AKŞAM 1. SEZON NE ZAMAN YAYINLANDI?

Enfes Bir Akşam dizisinin birinci sezonu, 10 Ekim 2025 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Yayın günü itibarıyla, dizinin hayranları ve yeni izleyiciler, bu özel yapımı internet üzerinden kolayca erişip izleyebildi. Netflix'in küresel erişimi sayesinde, Enfes Bir Akşam, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde aynı anda geniş kitlelere ulaşma şansı yakaladı.

Böylece, dizinin konusu, karakterleri ve hikayesi uluslararası izleyiciyle buluştu ve sosyal medyada hızla ilgi görmeye başladı. Enfes Bir Akşam'ın 1. sezonu, yayınlandığı tarihten itibaren Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

ENFES BİR AKŞAM KONUSU NEDİR?

Nihal'in aile serveti risk altındadır. Osman için ise hayat iş ve paradan ibarettir. Ancak tüm İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikâyesi onları beklemektedir.

Bir yanda, hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle, oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman... Diğer yanda, nesillerdir varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi üstadı Nihal... Bu hikaye, eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesi.

ENFES BİR AKŞAM OYUNCULARI